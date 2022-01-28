В России столкнулись с дефицитом собственных яиц для инкубации

России грозит подорожание мяса птицы из-за дефицита инкубационных яиц на российских птицефабриках. Дело в том, что импортные под запретом, а собственных не хватает. Об этом сообщает РИА Новости.

Закупки инкубационных яиц и живой птицы из ряда регионов Европы были ограничены Россельхознадзором в прошлом году из-за множественных вспышек птичьего гриппа. Пока ситуация лучше не стала, поэтому импортировать в таких условиях крайне опасно.

Инкубационные яйца подорожали в январе в два раза — с 20 до 40 рублей за штуку. При этом спрос внутри страны на 30% больше, чем предложение. Свою роль играет и девальвация рубля. В этой ситуации часть предприятий, скорее всего, обратится к непроверенным поставщикам, что опасно завозом болезни в Россию.

По прогнозам аналитиков, дефицит в любом случае будет усиливаться, а стоимость производства мяса птицы увеличиваться. Вместе с накрутками торговли это выльется в подорожание в рознице, отмечает издание.

Эксперты прогнозируют рост цен на куриное мясо в 2022 году минимум на 10-15 процентов и на яйца — на 20 процентов.

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