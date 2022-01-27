Экономист призвал власти РФ распределить сверхдоходы бюджета среди населения

Шеф-аналитик компании TeleTrade Пётр Пушкарёв прокомментировал информацию о "фискальном чуде 2021 года". В прошлом году налоговые сборы российского бюджета превысили плановые показатели на 35%.

По словам экономиста, удачный фискальный год никак не отразился на россиянах — люди не почувствовали поддержки со стороны государства из-за растущих цен и общего упадка экономоики. По мнению Пушкарёва, в целом россияне стали беднее, поэтому государству необходимо поддержать население рублём.

"Если бы это случилось, появилась бы возможность компенсировать самым незащищенным слоям населения хотя бы в пределах трех-пяти тысяч рублей в месяц инфляцию, за счет которой и выросли налоговые поступления", — приводит "Свободная пресса" слова Пушкарёва.

По мнению аналитика, темпы роста российской экономики замедляются из-за того, что у граждан ощущается нехватка денег.

"Деньги, собираемые в форме налогов, государство зачем-то маниакально продолжает копить в резервах на какой-то "черный день", вместо того, чтобы позаботиться об их распределении более или менее равномерными слоями между низовым бизнесом и обычными людьми", — заявил Пушкарёв.