Экономист: правительство РФ хочет заработать денег на неграмотности населения

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, кого затронет введённый в стране налог на вклады свыше миллиона рублей.

Нововведение начало действовать в России с 1 января. По мнению эксперта, это коснётся россиян с меньшими сбережениями.

"Основная масса населения — порядка 80% депозитов — это депозиты меньше 100 тысяч рублей. Инвестиции суммы 100 тысяч рублей — это очень небольшие деньги, поэтому народ их держит на чёрный день, а инвестиционный доход при этой сумме будет небольшой. И народ вот этими большими доходами не интересуется", — сказал Зубец Общественной службе новостей.

При этом он подчеркнул, что для государства — это дополнительная возможность заработать на неграмотности населения.

Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что главными рисками для российской экономики в этом году являются дефицит рабочей силы, геополитика и ESG.

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