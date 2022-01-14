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Автор Олег Артюков

С чем столкнётся Россия в 2022 году: министр финансов назвал главные риски

Экономика

Поскольку речь о заявлении министра финансов Антоне Силуанове, то речь, разумеется, о рисках экономических. Но это ни в коей мере не позволяет отнести их разряду гипотетических.

С чем столкнётся Россия в 2022 году: министр финансов назвал главные риски

Выступая на Гайдаровском форуме, Антон Силуанов заявил, что главными рисками для российской экономики в этом году является дефицит рабочей силы, геополитика и ESG.

"Если мы говорим про риски — то это, конечно, риск дефицита рабочей силы", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос модератора об основных рисках для роста российской экономики в текущем году.

Впрочем, этот риск может оказаться не таким уж и риском. Поскольку, по словам министра финансов, вероятный дефицит рабочей силы "может быть, это как раз подстегнет к росту производительности труда".

Антон Силуанов отметил, что сейчас ситуация на российском рынке труда похожа на ту, которая недавно наблюдалась в электроэнергетике. А именно, стоимость ресурсов была низкой, что отнюдь не способствовало внедрению новых технологий и решению проблем с энергоэффективностью.

"Есть риски ESG. Большой риск у нас — геополитика тоже. И торговый протекционизм", — цитирует Силуанова РИА "Новости". Министр отметил, что торговый протекционизм является риском не только для российской, но и для мировой экономики в целом.

По его словам, ещё несколько лет назад запрет на экспорт или ограничение поставок каких-либо товаров выглядели бы дико, а сейчас такие решения обсуждаются и вводятся. "Это риск, который мы видим в мировой экономике, которой будет мешать росту", — заявил глава Минфина.

Что ESG, то это сокращение выражения Environmental, Social, and Corporate Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление. А какие проблемы могут быть здесь?

Антон Силуанов заявил, что российским властям следует всерьёз заняться снижением рисков для акционерного капитала.

"Деньги есть, прибыли большие, огромные. Вопрос в том, чтобы эти прибыли пошли в новые рабочие места, в новые производства и так далее. И здесь как раз вопросы защиты собственности, гарантии макростабильности, инфляции, курсовые, налоговые и так далее. Мы должны более четко бизнесу сказать, что мы на перспективе имеем такие-то правила", — заявил министр.

И относительно проектов новых антироссийских санкций Антон Силуанов тоже высказался. В первую очередь, относительно того, что был внесён на днях американскими сенаторами-демократами.

Министр финансов выразил надежду, что "разум восторжествует" и законопроект так и останется законопроектом. Но если нет, то "мы найдем ответы для того, чтобы обеспечить все наши принятые решения необходимыми финансами и выполнить наши задачи".

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