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Автор Александр Шторм

Власть хочет взять под контроль все доходы, расходы и переводы. Получится?

Экономика » Правила игры » Регуляторы

Россия, как и её соседи, усиливает контроль государства за доходами и расходами граждан. Наличные расчёты постепенно вытесняются из обихода.

Власть хочет взять под контроль все доходы, расходы и переводы. Получится?

Однако этим сейчас никого не удивишь, поскольку ЕС уже сделал невозможными крупные покупки за наличные. Даже на Украине МВФ ведёт косвенный контроль доходов граждан, чтобы вытеснить неконтролируемый наличный оборот.

По словам чиновников, из-за неформальной занятости бюджет теряет сотни миллиардов рублей. Украинцы же переживают, что налоговики будут использовать непрямые способы контроля за доходами граждан. Сюда можно отнести сравнение официальных доходов с реальными расходами.

В случае, если человек не сможет доказать источник определённых доходов, будет платить налог на разницу. Под удар сразу попадают парикмахеры, которые работают на дому, и арендодатели жилья.

Украина также вознамерилась проверять дополнительные доходы, полученные не от официального работодателя, или средства, которые пришли из другой страны.

Налогом могут оказаться обложены доходы от инвестиций и подарки, средства, полученные как благотворительная или нецелевая помощь. Контролироваться будет и прибыль от продажи продукции животноводства в том случае, если сумма превышает 50 минимальных зарплат.

Как пояснил руководитель минфина Украины Сергей Марченко, налоговая служба способна оценить доходы и расходы граждан с 1995 года. Она проверит наличие доходов, уплаченных с 1995 года налогов, суммирует все доходы и налоги, а затем сопоставит эту сумму с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью. Все неуплаченные налоги будут доначислены в процессе.

Украина это делает по рекомендации МВФ, поскольку объём теневой экономики в стране только в 2020 году достиг 30% ВВП, и не исключено, что фактически ситуация ещё хуже.

Показатели России в этом плане немногим лучше.

  • По данным Росфинмониторинга, в 2018 году объём теневой экономики в России превысил 20 трлн рублей, что составляет около 20% ВВП страны.
  • Росстат придерживается показателя в 12,7%, МВФ считает, что он выше 30%,
  • а Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров — почти в 40%.

Российский омбудсмен Борис Титов считает, что в теневом бизнесе задействованы как минимум 30 млн россиян. А в ПФР жаловались, что 20 млн трудоспособных россиян пенсионные взносы не платят совершенно без видимых причин.

Эксперты РАНХиГС сообщали, что в 2020 году минимум 28% от общего числа занятого населения работали по серым схемам. Это объявлено неприемлемым — они должны "платить налоги".

Таким образом, власти пытаются проконтролировать ситуацию, особенно сейчас, с переходом многих в режим индивидуального предпринимательства.

Исполнять поручение будут

  • Генпрокуратура,
  • МВД,
  • Минтруд,
  • ФНС,
  • Роструд
  • и региональные власти.

Это будет несложно в системе электронных платежей, но объёмы тут играют скорее в минус государству.

Отслеживать все платежи каждого гражданина, сверять доходы с расходами и выяснять истинную цель каждого мелкого платежа пока просто некому.

Но государство заинтересовано в выявлении налоговых схем и повышении прозрачности экономики. Поэтому процесс будет неуклонным, но медленным, подытожили эксперты.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы налоги украина зарплата центробанк борис титов
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