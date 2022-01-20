Хитрость панов: как Варшава обманывает насчёт "снижения зависимости от России"

Польша пошла на хитрость для занижения реальной зависимости от российских энергоносителей, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По официальным данным, Польша получает от российской компании "Газпром" 40 процентов потребляемого газа. Однако в реальности объём российского природного газа существенно выше, считает эксперт.

Дело в том, что помимо России три-четыре миллиарда кубометров газа ежегодно поляки получают "из других стран Европы". В основном из Германии.

Игорь Юшков отметили, что компании из ФРГ покупают газ с большей скидкой, чем польская компания PGNiG. И зачастую, на германском рынке образуются излишки, которые скупают поляки, цитирует Игоря Юшкова издание "Экономика сегодня".

Часть приобретенного в Германии газа польские энергетики оставляют на территории ФРГ для поставок потребителям, закупившим энергоресурс с транзитом через Польшу. Соответствующий объем сами поляки отбирают из транзитной трубы, но оформляют его как "европейский", а не российский газ.

В настоящее время между Польшей и "Газпромом" действует контракт на поставки до 10 миллиардов кубометров природного газа ежегодно. Однако он заканчивается в конце 2022 года. И есть большие сомнения, что "Газпром" и PGNiG придут к новому соглашению.

Тем более, что компании постоянно судятся друг с другом в Стокгольмском арбитраже. Ну а кроме того, Польша строит газопровод Baltic Pipe, по которому будет получать природный газ из Норвегии.

Впрочем, надо заметить, что поляки действуют всё же изощрёнее в "избавлении от зависимости" от поставок природного газа, нежели украинцы. В Киеве тоже заявляют о том, что покончили с "зависимостью", покупая в Европе тот же российский газ, то по более высокой цене.