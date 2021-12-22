Экономист оценил возможность дальнейшего роста стоимости фьючерсов на газ

Европейцы стали потреблять много газа, дефицит сохранится, а паника всегда приводит к тому, что цены растут. Об этом заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя в интервью Pravda.Ru рекордное увеличение стоимости фьючерсов на голубое топливо.

По словам экономиста, фьючерсы — это биржевой инструмент, который в итоге оказывает влияние на спотовые рынки. Их подорожание — негативный фактор для европейцев.

"Собственно, добыча падает, СПГ по-прежнему уходит преимущественно на азиатские рынки, а европейцы стали потреблять очень много газа. Зима всё холоднее становится. Они за один месяц уже отобрали 30% газа из подземного хранилища. Дефицит будет нарастать. И паника приводит к тому, что цены тоже растут", — сказал эксперт.

Он добавил, что на рынке сегодня есть и другие негативные моменты. Например, постоянные заявления немецких чиновников о том, что "Северный поток-2" не соответствует законодательству.

"Плюс начинают трактовать новости, приходящие из Польши, о том, что "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на прокачку. Всё это негативно влияет на ситуацию, поэтому и цены скаканули", — отметил Юшков.

21 декабря стоимость январских фьючерсов на поставки газа в Европе впервые в истории превысила 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Рынок лихорадит из-за низкой заполненности подземных хранилищ, сокращения предложений от поставщиков и высокого спроса на СПГ в Азии.

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