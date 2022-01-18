Премьер Эстонии заявила, что в росте цен на газ в 4 раза в Европе виновата РФ

В том, что цены на газ в Европе взлетели до небес, увеличившись в 4 раза, есть вина России. Такое заявление сделала Кая Каллас, премьер-министр Эстонии, в ходе своего выступления в парламенте.

"Большая часть Европы в качестве источника энергетики использует именно природный газ. В то же время Россия существенно сократила поставки газа в Европу. В результате оптовая цена на природный газ выросла в 4 раза, или на 400%", — сказала Каллас.

Как отметила эстонский премьер, цена на природный газ на европейском рынке могла бы стать вдвое меньше, если бы поставки российского газа в ЕС выросли на 20%.

Каллас также напомнила о причинах дефицита электроэнергии в Европе, в числе которых она назвала неуклонное сокращение производственных мощностей, при котором происходило закрытие старых электростанций, в то время как новые не открывались из-за высокой стоимости.

Как сообщает Интерфакс, по мнению премьер-министра Эстонии, ситуацию могло бы улучшить более активное внедрение зелёной энергетики. В частности, эстонские власти планируют развитие инфраструктуры для получения ветряной и ядерной энергии.

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