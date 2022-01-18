В России обсуждают отмену НДФЛ от сдачи вторсырья

Минпромторг вынес на обсуждение отмену уплаты НДФЛ для физических лиц от сдачи вторсырья. Такая мера обозначена в новой версии законопроекта о поправках в Налоговый кодекс России.

Согласно пояснительной записке ведомства, вторсырьём принято считать ряд бытовых вещей, которые подлежат утилизации.

"В законопроекте признаются образующиеся у физических лиц в быту и принадлежащие им на праве собственности макулатура, отходы пластиковой и стеклянной тары, резины, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования и потребления", — цитирует "Известия" информацию, приложенную к документу.

Согласно информации издания, предыдущая версия поправок предполагала, что от НДФЛ будут освобождены только доходы до 4 тыс. рублей. Сейчас же исходя из нового документа, налог могут исключить, кроме доходов от сдачи лома и отходов чёрных и цветных металлов.

"Минпромторг не является разработчиком законопроекта, его обсуждение проходит в рамках межфракционной рабочей группы по законодательному регулированию оборота и реализации лома чёрных металлов в ГД РФ", — прокомментировали информацию в Госдуме.

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