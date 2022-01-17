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Автор Светлана Нерадовская

В ФРГ сообщили о запуске "Северного потока-2" в скором времени: препятствий нет

Экономика

По словам Ральфа Штегнера, депутата комитета бундестага по внешней политике, представляющего социал-демократическую партию, для запуска "Северного потока-2" уже больше нет существенных препятствий.

В ФРГ сообщили о запуске "Северного потока-2" в скором времени: препятствий нет

Как рассказал политик в интервью "Известиям", несмотря на то что запуск "Северного потока-2" не все поддерживают, он необходим Германии, которая пытается договориться и найти компромиссные решения с противоположной стороной. Депутат выразил надежду, что приостановки проекта по требованию Украины удастся избежать.

"Мы надеемся, что в конечном итоге ситуация улучшится, ведь истории с бряцанием оружием ни к чему нас не приведут. Нам необходимо обсуждать вместе другие темы. "Северный поток-2" — это экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намёки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен", — сказал Штегнер.

Депутат отметил, что, невзирая на то что отдельные партии в немецком правительстве пока не могут прийти к согласию по поводу "Северного потока-2", компромисс всё-таки будет найден.

Штегнер также подчеркнул важность роли газа как источника энергии для переходного периода к зелёной энергетике.

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Когда запустят «Северный поток-2». Почему США и Украина против газопровода и кто в нем заинтересован
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
Темы германия бундестаг северный поток-2
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