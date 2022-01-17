В ФРГ сообщили о запуске "Северного потока-2" в скором времени: препятствий нет

По словам Ральфа Штегнера, депутата комитета бундестага по внешней политике, представляющего социал-демократическую партию, для запуска "Северного потока-2" уже больше нет существенных препятствий.

Как рассказал политик в интервью "Известиям", несмотря на то что запуск "Северного потока-2" не все поддерживают, он необходим Германии, которая пытается договориться и найти компромиссные решения с противоположной стороной. Депутат выразил надежду, что приостановки проекта по требованию Украины удастся избежать.

"Мы надеемся, что в конечном итоге ситуация улучшится, ведь истории с бряцанием оружием ни к чему нас не приведут. Нам необходимо обсуждать вместе другие темы. "Северный поток-2" — это экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намёки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен", — сказал Штегнер.

Депутат отметил, что, невзирая на то что отдельные партии в немецком правительстве пока не могут прийти к согласию по поводу "Северного потока-2", компромисс всё-таки будет найден.

Штегнер также подчеркнул важность роли газа как источника энергии для переходного периода к зелёной энергетике.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.