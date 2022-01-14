ООН: Россия вернулась к допандемийному уровню занятости

Согласно докладу департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, Россия сумела вернуться к допандемийным показателям ранка занятости. По подсчётам специалистов организации безработица в стране составляет менее 5%.

Кроме того, согласно докладу, "удержать" рынок труда смог и Китай. А вот в других странах по-прежнему сохраняется высокая доля безработных граждан.

"В третьем квартале 2021 года безработица в ЮАР достигла 34,9%, что является самым высоким показателем в мире. Для сравнения, занятость в Российской Федерации почти вернулась к своему допандемийному уровню, при этом уровень безработицы с начала 2021 года составляет менее 5%", — цитирует выдержки из документа "Прайм".

Помимо позитивных показателей на рынке труда, специалисты ООН "пророчат" России рост ВВП:

2022 год — 2,7%,

2023 год — 2,3%.

Кроме того, докладчики представили и показатели инфляции. По их мнению, ближайшие два года они составят 3,2%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.