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Автор Екатерина Широкова

ООН: Россия вернулась к допандемийному уровню занятости

Экономика

Согласно докладу департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, Россия сумела вернуться к допандемийным показателям ранка занятости. По подсчётам специалистов организации безработица в стране составляет менее 5%.

ООН: Россия вернулась к допандемийному уровню занятости

Кроме того, согласно докладу, "удержать" рынок труда смог и Китай. А вот в других странах по-прежнему сохраняется высокая доля безработных граждан.

"В третьем квартале 2021 года безработица в ЮАР достигла 34,9%, что является самым высоким показателем в мире. Для сравнения, занятость в Российской Федерации почти вернулась к своему допандемийному уровню, при этом уровень безработицы с начала 2021 года составляет менее 5%", — цитирует выдержки из документа "Прайм".

Помимо позитивных показателей на рынке труда, специалисты ООН "пророчат" России рост ВВП:

  • 2022 год — 2,7%,
  • 2023 год — 2,3%.

Кроме того, докладчики представили и показатели инфляции. По их мнению, ближайшие два года они составят 3,2%.

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Безработица в России и доллар по 100: Что будет дальше?
Автор: Екатерина Широкова
Темы оон китай россия
Новости
ООН: Россия вернулась к допандемийному уровню занятости
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