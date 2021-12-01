Cпрос на авиабилеты вернулся к допандемийному уровню

Покупка авиабилетов в России достигла допандемийного уровня. Об этом говорится в исследовании Ozon Travel, которое публикует Газета.Ru.

В качестве отчётного периода было выбрано время распродаж топовых авиакомпаний c 11 по 28 ноября. Количество проданных авиабилетов выросло на 2,7% по сравнению с 2019 годом, а в сравнении с 2020 годом оно увеличилось двое. 70% заказов по ноябрьской распродаже были оформлены на поездки в ближайшее время.

"Заказы возвращаются на допандемийный уровень, при этом 90% билетов сегодня приходится на внутренний туризм. Этот тренд характерен и для авиа-, и для ж/д путешествий", — сообщил гендиректор Ozon Travel Михаил Осин.

Россияне в ноябре предпочитали летать в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Уфа и Самару. Наиболее популярным направлением для путешествий из Москвы стали Адлер и Махачкала (на них пришлось около 20% бронирований).

На международных направлениях лидируют Турция, ОАЭ и Армения. Спрос вырос также на поездки в Азербайджан. Покупки ж/д билетов на Ozon Travel приблизились по объёму к уровню ноября 2019 года.

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