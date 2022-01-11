Экономист Гринберг: не стоит бояться введения продуктовых карточек в России

Дальнейшее подорожание продовольственных товаров в магазинах может привести к введению продуктовых карточек в РФ для малообеспеченных граждан. Об этом заявил научный сотрудник Института экономики РАН Руслан Гринберг.

По его словам, россиянам не стоит бояться нововведений, ведь карточки на наиболее важные продукты питания давно успешно используются в других государствах, передаёт РИА Новости.

"Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего", — отметил Гринберг.

Он добавил, что для многих жителей РФ продуктовая карточка — это настоящий позор. Как отметил специалист, нужно менять эту установку в сознании.

Ранее в Минпромторге уже предлагали разработать в стране систему дополнительного питания для нуждающихся граждан. Сотрудники ведомства планировали раздавать специальные банковские карты малообеспеченным россиянам и зачислять на них средства, которые можно потратить на некоторые виды отечественных продуктов.

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