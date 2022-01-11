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Автор Юлия Миленина

Экономист Гринберг: не стоит бояться введения продуктовых карточек в России

Экономика

Дальнейшее подорожание продовольственных товаров в магазинах может привести к введению продуктовых карточек в РФ для малообеспеченных граждан. Об этом заявил научный сотрудник Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Экономист Гринберг: не стоит бояться введения продуктовых карточек в России

По его словам, россиянам не стоит бояться нововведений, ведь карточки на наиболее важные продукты питания давно успешно используются в других государствах, передаёт РИА Новости.

"Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего", — отметил Гринберг.

Он добавил, что для многих жителей РФ продуктовая карточка — это настоящий позор. Как отметил специалист, нужно менять эту установку в сознании.

Ранее в Минпромторге уже предлагали разработать в стране систему дополнительного питания для нуждающихся граждан. Сотрудники ведомства планировали раздавать специальные банковские карты малообеспеченным россиянам и зачислять на них средства, которые можно потратить на некоторые виды отечественных продуктов.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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