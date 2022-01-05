Пушков: заявления о "грязном российском газе" далеки от реальности

Член Совфеда Алексей Пушков сообщил, что информация о "грязном российском газе", распространяемая некоторыми иностранными политиками, далека от реальности.

По его словам, подобные заявления характерны для Польши, призывающей снизить стоимость газа из РФ.

"Украина требует, чтобы "грязный газ" тёк в Европу только по их трубам, а заодно закупает его же по реверсу из Польши и Словакии, не смущаясь того, что он "грязный", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Также он добавил, что Молдавия находится "в экстазе" от того, что получит этот газ ещё на пять лет, "истово благодарит за помощь" США.

"Видимо, не рассчитывают все они на сжижженные американские "молекулы свободы". Зато любят плевать в колодец, без которого обойтись никак не могут", — заключил сенатор.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что российский газ — "самый грязный в мире" в связи с выбросами метана при транспортировке и добыче.

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