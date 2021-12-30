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На Украине могут закрыться компании по производству продуктов из-за цен на газ

Экономика

По словам главы объединения "Союза молочных предприятий Украины" Вадима Чагаровского, украинские компании, занимающиеся производством продуктов, могут закрыться из-за высоких цен на газ. Об этом сообщает УНИАН.

На Украине могут закрыться компании по производству продуктов из-за цен на газ

Чагаровский предостерёг, что по этой причине на Украине станут недоступны основные продукты местного производства.

Бизнесмен напомнил, что тяжёлый период для молочной отрасли Украины длится уже полгода, молочным предприятиям приходится работать себе в убыток. И если цены на газ будут расти и дальше, предприятия придётся закрыть.

Такие же опасения высказал и исполнительный директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко, который предупредил о возможности сокращения или остановки производства.

Ранее Карпенко рассказал, что высокие цены на газ могут стать причиной дефицита трёх основных продуктов на Украине: молока, птицы и хлеба.

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Молокозаводы Украины вслед за пекарями и кондитерами заявили о возможной остановке производства
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
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