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Украина без хлеба: хлебозаводы сигнализируют о критической ситуации в отрасли

Экономика

Украинские производители хлебопродуктов предупредили, что с ростом цен на газ и муку находятся на грани банкротства. Об этом пишет издание "Дело".

Украина без хлеба: хлебозаводы сигнализируют о критической ситуации в отрасли

По словам президента Всеукраинской Ассоциации пекарей Юрия Дученко, отрасль остро нуждается в поддержке правительства в сложившихся обстоятельствах: роста цены на газ и невозможностью повысить пропорционально розничную цену на продукцию. Хлебозаводы терпят убытки и предупреждают о закрытии предприятий и перебоях с поставками хлеба.

Если в декабре 2020 года промышленные предприятия Украины закупали газ по цене 7 тыс. грн (19 тыс. рублей) за тысячу кубометров, то сегодня это 70 тыс. гривен за тыс. куб. То есть цены на энергоносители выросли более чем в 10 раз. Помимо этого, с начала текущего года на 40% выросли цены на муку, в 2 раза подорожала и электроэнергия. В итоге себестоимость производства хлеба на Украине на сегодняшний день выросла на 40-50%.

По словам главы совета Объединения ”Укрхлебпром” Александра Васильченко, если в прошлом году рентабельность производства хлеба составляла 10-12%, то сегодня её уровень упал до критических 2%. В некоторых случаях убытки составляют 20%.

По словам руководителей хлебопекарен, ситуацию могло бы спасти увеличение цены на конечный продукт для потребителя. Однако этого сегодня производителям не позволяют делать торговые сети, которые разрешают поднимать цену на хлеб не выше 5% в месяц при том, что уже сегодня стоит острая необходимость увеличить его стоимость на 30%.

Ситуация критическая и чревата социальными взрывами, предупреждают в отрасли.

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Автор: Любовь Степушова, Редактор: Людмила Черткова
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