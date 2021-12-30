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ПФР расширит перечень мер соцподдержки и упростит получение выплат с 2022 года

Экономика

В ПФР назвали выплаты, которые будут предоставлять россиянам вместо органов социальной защиты и Роструда с 2022 года.

ПФР расширит перечень мер соцподдержки и упростит получение выплат с 2022 года

В пресс-службе ведомства пояснили, что меры поддержки, которые фонд начнёт оказывать в следующем году, охватят свыше 2 миллионов жителей страны.

"Общий объём выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 миллиардов рублей", — пояснили специалисты ПФР.

При этом условия получения пособий и выплат не планируют изменять. Чтобы их оформить, нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

Кроме того, с 2022 года ПФР будет упрощать порядок получения выплат. Граждан освободят от обязанности самостоятельно собирать документы. Сотрудники ведомства будут запрашивать нужную информацию в профильных организациях после обращения человека в клиентскую службу ПФР.

Со следующего года ПФР будет оказывать следующие новые меры поддержки:

  • Единовременные выплаты по беременности и родам;
  • Единовременное пособие при рождении ребёнка:
  • Выплата при усыновлении;
  • Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет;
  • Компенсации семьям умерших военных и силовиков;
  • Социальная помощь пострадавшим от радиации на Чернобыльской АЭС, объединении "Маяк", испытаний на Семипалатинском полигоне.

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