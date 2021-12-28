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Германский министр потребовал, чтобы еда была дорогой

Экономика

Новый министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал повысить цены на продукты питания и сельскохозяйственные товары. По его словам, дешёвое продовольствие является причиной изменения климата.

Германский министр потребовал, чтобы еда была дорогой

Но не только. В интервью изданию Bild am Sonntag Оздемир заявил, что "мизерные цены" приводят "фермы к разорению, препятствуют благополучию животных, способствуют исчезновению видов и загрязняют природу", и что он хочет это изменить.

"Еда не должна становиться предметом роскоши… Повышение цен направлено на увеличение доходов фермеров, а также на укрепление благосостояния животных, климата и охраны окружающей среды", — заявил Оздемир.

Джем Оздемир является одним из видных представителей партии "Зелёных", которые входят в правящую коалицию в ФРГ. Партия "Союз 90/Зелёные" выступает за отказ от атомной энергии, за освоение и использование возобновляемых источников энергии.

"Зелёные" являются достаточно влиятельной политической силой, и вполне вероятно, что инициативу Оздемира попытаются реализовать на практике. Может быть и не столь радикально, как об этом говорит он сам, но всё же.

Правда, не очень понятно, как дорогая еда отразится на жизни бедных. Да и среднего класса тоже. Едва ли значительное подорожание продовольствия будет принято с энтузиазмом, как бы это "зелёные" ни обосновывали.

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Рост цен на основные продукты питания - это только начало
Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова
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