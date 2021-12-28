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Набиуллина: Центробанк не будет контролировать деньги физлиц

Экономика

Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина опровергла информацию о том, что регулятор будет отслеживать переводы денег физических лиц.

Свои пояснения по поводу информации, ранее распространённой с подачи РБК, Набиуллина озвучила в эфире ТК "Россия 1".

По её словам, "эта информация не соответствует действительности".

"Центробанк работает в настоящее время с некоторыми банками, где были замечены факты платежей в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид. Цель — устранить такие риски и помочь организациям (банкам) выстраивать здесь работу, — пояснила глава ЦБ, отметив, что в рамках "этой работы" Центробанк "может запросить обезличенный реестр платежей". — О тотальном контроле за переводами физлиц, малого или среднего бизнеса речи не идет".

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Автор: Ольга Лебедева
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