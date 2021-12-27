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От кого россияне получают денежные переводы будет отслеживать ЦБ

Экономика

Центробанк с 2022 года обратит самое пристальное внимание на физических лиц, включив контроль за всеми их денежными переводами. Финансовые организации обяжут передавать сведения по ним, включая личную информацию отправителей и получателей.

От кого россияне получают денежные переводы будет отслеживать ЦБ

Об этом сообщило РБК со ссылкой на собственные источники:

"ЦБ разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами, из которой следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств".

По словам Олега Машталяра, зампреда правления "Совкомбанка", этот мониторинг стартует уже с января и будет применяться анализа рынка по стране в целом и в территориальном разрезе в частности.

Что хочет знать ЦБ

РБК утверждает, что в ЦБ будут стекаться сведения обо всех "входящих и исходящих переводах" денег между физлицами, осуществляемых "с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации, переводы через системы денежных переводов, например, Western Union, CONTACT".

Чего не коснётся новшество

ЦБ не интересуют (пока)

  • перечисления на депозиты,
  • счета для погашения кредитов,
  • брокерские/инвестиционные счета,
  • комиссии кредитных организаций за обслуживание,
  • переводы в пользу юридических лиц и ИП.

Как отмечается, данные о денежных переводах нужны Центробанку "для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты".

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Автор: Ольга Лебедева
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