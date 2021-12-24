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Юрист: Google будет обжаловать многомиллиардный штраф "до последнего"

Экономика

Google может затянуть с выплатой многомиллиардного штрафа за неудалённую запрещённую информацию, но в итоге выполнит требование российских властей, заявил адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя Pravda.Ru решение московского суда по делу IT-гиганта.

Юрист: Google будет обжаловать многомиллиардный штраф "до последнего"

"Думаю, что Google сейчас до последнего будет это обжаловать. В конечном итоге, скорее всего, выплатит. Другое дело, что выплата может растянуться надолго", — сказал юрист.

Он выразил уверенность, что запрещённая информация, из-за которой был наложен штраф, будет удалена компанией.

"Запрещённый контент он удалит. Как показал опыт, все эти коммерческие гиганты не очень хотят ссориться с властями, если видят жесткую позицию", — отметил Аграновский.

По его мнению, решение суда в отношении Google может подтолкнуть других IT-гигантов к соблюдению российского законодательства.

Адвокат отметил, что в некоторых странах эти компании уже "играют по правилам", установленным местными властями.

"В Китае не китайское правительство фильтрует контент, а непосредственно сами американские компании… То же самое будет и в России", — заявил Аграновский.

Ранее стало известно, что московский суд оштрафовал Google на сумму свыше 7 млрд рублей за неудаление запрещённой информации.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин
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