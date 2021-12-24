43 рубля за буханку хлеба: Минсельхоз предупредил о росте цен к февралю

Россияне должны быть готовы к тому, что в феврале им придётся больше платить за муку, хлеб и растительное (в частности, подсолнечное) масло. Повышения цен на эти продукты примерно на 2,2 — 3,7% ожидает Минсельхоз.

Об этом сегодня сообщают "Известия со ссылкой на полученный изданием доклад ведомства, подготовленный для правительства страны.

Специалисты Минсельхоза отмечают, что, несмотря на общемировое снижение рыночных цен на зерно и масличные семена, изготовители всё больше средств тратят на "сопутствующие" процессы: комуслуги, логистику, упаковку и так далее.

Тенденция подорожания продуктов не прекратится, если ситуация с коронавирусом не переменится до весны: инфляция затормозится только в случае обуздания пандемии.

Пока же с уверенностью можно предположить, что в феврале хлеб в магазине будет стоить не меньше 43 рублей за буханку, постное масло — не менее 137,4 рубля/кг.

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