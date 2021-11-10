Злочевский: цены на продукты растут из-за ограничения экспорта зерна

Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский объяснил, почему растут цены на продукты питания.

В прошлом месяце мировые цены на продовольствие подскочили на 3% и обновили новый максимум с 2011 года. Зерно подорожало на 22% по сравнению с 2020 годом из-за роста цен на пшеницу, вызванного неурожаем у крупнейших стран-экспортеров, к которым относятся Канада, Китай и Россия. В этих государствах пшеница подорожала на 40%.

По словам Злочевского, причина роста цен заключается в большом количестве погибших посевов.

"Рост цен начался… где-то в июне, когда мы только начали уборку и увидели, что урожай у нас ниже ожидаемого, и достаточно большое количество погибших посевов. Это привело к снижению всех прогнозов и корректировке показателей по урожаю", — сказал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако продовольствие стало дорожать ещё раньше, когда российские власти решили ограничить экспорт зерна.

"Цены начали расти задолго до этого, и это вызвано решениями правительства в отношении ограничения экспорта. Мировой рынок отреагировал на наше ограничение повышением цен", — отметил Злочевский.

Ещё одной причиной, повлиявшей на подорожание продуктов в России, является маленькая оплата труда работников сельского хозяйства, добавил специалист.

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