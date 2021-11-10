EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные ВМО предрекли исчезновение с карты мира островных стран
В Петербурге для непривитых от коронавируса вводят новые ограничения
В Киеве предложили депутатам Германии забрать мигрантов домой
На МКС исчезли насадки для шестигранников
Украина готовится к волне дестабилизации со стороны России
Украина заявила о "непоправимых последствиях" признания Крыма Белоруссией
Британский флот "предупредит" Россию военным контрактом на 100 млн фунтов
Netflix снимет сериал с Александром Петровым
Сатановский о кризисе в Польше: "Это Путин виноват"

Злочевский: цены на продукты растут из-за ограничения экспорта зерна

Общество

Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский объяснил, почему растут цены на продукты питания.

Злочевский: цены на продукты растут из-за ограничения экспорта зерна

В прошлом месяце мировые цены на продовольствие подскочили на 3% и обновили новый максимум с 2011 года. Зерно подорожало на 22% по сравнению с 2020 годом из-за роста цен на пшеницу, вызванного неурожаем у крупнейших стран-экспортеров, к которым относятся Канада, Китай и Россия. В этих государствах пшеница подорожала на 40%.

По словам Злочевского, причина роста цен заключается в большом количестве погибших посевов.

"Рост цен начался… где-то в июне, когда мы только начали уборку и увидели, что урожай у нас ниже ожидаемого, и достаточно большое количество погибших посевов. Это привело к снижению всех прогнозов и корректировке показателей по урожаю", — сказал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако продовольствие стало дорожать ещё раньше, когда российские власти решили ограничить экспорт зерна.

"Цены начали расти задолго до этого, и это вызвано решениями правительства в отношении ограничения экспорта. Мировой рынок отреагировал на наше ограничение повышением цен", — отметил Злочевский.

Ещё одной причиной, повлиявшей на подорожание продуктов в России, является маленькая оплата труда работников сельского хозяйства, добавил специалист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Рост цен на основные продукты питания - это только начало
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Учёные ВМО предрекли исчезновение с карты мира островных стран
В Петербурге для непривитых от коронавируса вводят новые ограничения
В Киеве предложили депутатам Германии забрать мигрантов домой
Победа Ортеги в Никарагуа разрушила планы США в Латинской Америке
На МКС исчезли насадки для шестигранников
Украина готовится к волне дестабилизации со стороны России
Украина заявила о "непоправимых последствиях" признания Крыма Белоруссией
Британский флот "предупредит" Россию военным контрактом на 100 млн фунтов
Netflix снимет сериал с Александром Петровым
Сатановский о кризисе в Польше: "Это Путин виноват"
Популярное
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу

Две большие группы мигрантов сломали приграничное ограждение и ринулись из Белоруссии в Польшу.

Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Мир. Новости мира
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Мир. Новости мира
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Любовь Степушова Победа Ортеги в Никарагуа разрушила планы США в Латинской Америке Любовь Степушова Ирина Шлионская Банковские чат-боты не защищают от мошенников Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Тайна фабрики грёз: Голливуд создали эмигранты из России Дмитрий Соколов
Общество
В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Казахстанский политик увидел подтекст в статье Лаврова и прокомментировал его
Бывший СССР
Казахстанский политик увидел подтекст в статье Лаврова и прокомментировал его
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников