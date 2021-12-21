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Финэксперт рассказал про инфляцию и рост цен в наступающем году

Экономика

В наступающем году россиян ожидает очередной рост инфляции. Правда, послабее, чем в текущем: не 8-9 процентов, а примерно в районе 5-6.

Финэксперт рассказал про инфляцию и рост цен в наступающем году

Такой прогноз озвучил в интервью телеканалу "360" независимый финэксперт Александр Трифонов.

По его мнению, цены вырастут на 50% из-за инфляции издержек и спроса.

"Инфляция спроса — когда создается повышенный спрос со стороны населения и юридических лиц. Соответственно, из-за того, что у нас сейчас финансовые трудности и падают реальные доходы населения в первую очередь. Вследствие этого, я не думаю, что будет инфляция спроса", — добавил эксперт.

А вот чего, по его словам, стоит опасаться, так это инфляции издержек, от которой "уйти не получится" из-за повышения мировых цен на углеводороды (на нефть и газ).

"В России большой процент составляют импортные товары. Цены на них везде выросли, плюс -резко подскочили цены на стройматериалы — песок, цемент, металлоконструкции. Значит, недвижимость тоже будет продолжать дорожать".

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Автор: Ольга Лебедева
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