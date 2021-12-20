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Всемирный банк прогнозирует всплеск инфляции в России в 2022 году: шок экономики

Экономика

Главный экономист по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт заявил, что в 2022 году риск всплеска инфляционных показателей на российском рынке очень высок. По его словам, контролировать рост цен станет сложнее.

Всемирный банк прогнозирует всплеск инфляции в России в 2022 году: шок экономики

Как отметил Найт, несмотря на то, что ЦБ предпринимает все меры по сдерживанию инфляции, к примеру, поднятием ключевой ставки, ситуация остаётся напряжённой. А скачок показателя может стать неожиданным и даже шоковым для экономики.

"Специфика России в том, что у неё огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. Так что мы рассматриваем риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году как достаточно высокий", — пояснил главный экономист страны "Ведомостям".

Кроме того, Найт отметил, что пандемия коронавируса существенно влияет на экономические показатели.

"Угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран. Прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации", — подчеркнул Найт.

Как пояснил экономист, из-за распространения коронавируса в стране могут начать вводить новые ограничения, что повлияет на работу бизнеса, а значит, в целом на состояние рынка.

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Мир погряз в глобальной инфляции. Есть ли выход?
Автор: Екатерина Широкова
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