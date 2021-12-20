Всемирный банк прогнозирует всплеск инфляции в России в 2022 году: шок экономики

Главный экономист по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт заявил, что в 2022 году риск всплеска инфляционных показателей на российском рынке очень высок. По его словам, контролировать рост цен станет сложнее.

Как отметил Найт, несмотря на то, что ЦБ предпринимает все меры по сдерживанию инфляции, к примеру, поднятием ключевой ставки, ситуация остаётся напряжённой. А скачок показателя может стать неожиданным и даже шоковым для экономики.

"Специфика России в том, что у неё огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. Так что мы рассматриваем риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году как достаточно высокий", — пояснил главный экономист страны "Ведомостям".

Кроме того, Найт отметил, что пандемия коронавируса существенно влияет на экономические показатели.

"Угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран. Прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации", — подчеркнул Найт.

Как пояснил экономист, из-за распространения коронавируса в стране могут начать вводить новые ограничения, что повлияет на работу бизнеса, а значит, в целом на состояние рынка.

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