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Центробанк повысил ключевую ставку на один процент до 8,5% годовых

Экономика

Центробанк РФ седьмой раз подряд увеличил ключевую ставку. На этот раз повышение составило один процентный пункт.

"Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку <...> до 8,5% годовых", — цитирует регулятора РИА Новости.

Теперь ключевая ставка вернулась на уровень сентября-октября 2017 года. ЦБ допустил дальнейшее повышение ставки.

Данная мера Центробанка направлена на снижение темпа инфляции и возвращение её до уровня 4%. Также повышение ставки призвано увеличить рост процентов по кредитам и депозитным вкладам.

Весной 2021 года ЦБ поднял ставку на 0,25% до 4,5% годовых, потом два раза на 0,5% до 5,5% годовых. В июле ставка подскочила сразу на 1% до 6,5%. В сентябре ставка прибавилась на 0,25%, в октябре — на 0,75%.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова
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