Центробанк повысил ключевую ставку на один процент до 8,5% годовых

Центробанк РФ седьмой раз подряд увеличил ключевую ставку. На этот раз повышение составило один процентный пункт.

"Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку <...> до 8,5% годовых", — цитирует регулятора РИА Новости.

Теперь ключевая ставка вернулась на уровень сентября-октября 2017 года. ЦБ допустил дальнейшее повышение ставки.

Данная мера Центробанка направлена на снижение темпа инфляции и возвращение её до уровня 4%. Также повышение ставки призвано увеличить рост процентов по кредитам и депозитным вкладам.

Весной 2021 года ЦБ поднял ставку на 0,25% до 4,5% годовых, потом два раза на 0,5% до 5,5% годовых. В июле ставка подскочила сразу на 1% до 6,5%. В сентябре ставка прибавилась на 0,25%, в октябре — на 0,75%.

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