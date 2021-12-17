ЦБ лишил лицензии НКО "Премиум": непрозрачные операции

Банк России лишил лицензии небанковскую кредитную организацию "Премиум" за многократное нарушение законодательства. По сообщению регулятора, московское НКО за минувшие 12 месяцев получило ряд предупреждений.

Как отметил ЦБ, НКО "Премиум" не являлся участником системы страхования вкладов.

"НКО "Премиум" проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", — говорится на официальном сайте регулятора.

Банк России назначил в "Премиум" временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

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