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В 2022 году ожидается дальнейший рост цен на абонементы в фитнес-клубы

Экономика

По мнению специалистов Ассоциации операторов фитнес-индустрии, цены на абонементы в фитнес-клубы будут продолжать расти. Причём речь идёт о постоянном, ежеквартальном повышении цен, а не разовом.

В 2022 году ожидается дальнейший рост цен на абонементы в фитнес-клубы

Как сообщают "Вести Подмосковья", причиной повышения стоимости абонементов стал рост себястоимости услуг в этой сфере. В частности, владельцы вынуждены тратиться на закупку средств индивидуальной защиты.

На повышения стоимости влияют и другие факторы: отсутствие в 2021 году у фитнес-клубов арендных каникул и необходимость погашать прежние суммы платежей во время локдауна. К тому же некоторым владельцам из-за пандемии пришлось брать кредиты, которые теперь придётся отдавать.

Доходы спортивных клубов ощутимо снизились в последнее время, и путём повышения стоимости абонементов они хотят хотя бы частично это компенсировать.

В октябре Ассоциация операторов фитнес-индустрии направило в правительство просьбу о поддержке фитнес-клубов путём введения арендных каникул на время локдаунов.

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Фитнес-клубы и QR-коды. Влияние пандемии на фитнес-индустрию. Антон Гиренко-Коцуба.
Автор: Светлана Нерадовская
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