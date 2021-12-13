Как изменилась жизнь россиян в пандемию COVID-19 — опрос Rambler&Co

Специалисты компании Rambler&Co выяснили, как изменилась жизнь россиян в период пандемии COVID-19.

В исследовании, которое проводилось с 3 по 10 декабря, поучаствовали 2 428 794 пользователя (40% женщин и 60% мужчин), передаёт РИА Новости. Сотрудники Rambler&Co поделились следующими результатами опроса:

у 31% респондентов изменился доход за время пандемии;

15% россиян поменяли семейный статус или состав семьи;

11% опрошенных познакомились с новыми людьми;

7% жителей РФ переехали в другие города;

6% респондентов освоили новые профессии;

5% решились на крупные покупки.

При этом 47% россиян отметили, что из-за ограничений по COVID-19 их жизнь разделилась на "до" и "после". Однако 53% граждан не столкнулись с какими-либо препятствиями и сложностями в связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой в стране.

Кроме того, опрос показал, что 29% жителей РФ стали внимательнее следить за своим здоровьем, 22% — больше контролировать свои траты, 21% — чаще пользоваться дистанционными сервисами, 18% респондентов начали проявлять больше заботы к родственникам и близким людям, 7% россиян перестали откладывать дела на потом, ещё 3% научились тайм-менеджменту.