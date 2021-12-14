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Президент AmCham предположил, какие санкции рассматривают США против РФ

Экономика

Глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко предположил, какие экономические санкции в отношении России рассматривают власти США.

Президент AmCham предположил, какие санкции рассматривают США против РФ

По его словам, в новом пакете ограничений речь может пойти не только об отключении страны от платёжной системы SWIFT, но и о запрете на работу американских компаний в РФ, передаёт РИА Новости.

"Если в результате санкций американским компаниям запретят работать в России, им придётся свой бизнес либо продать, либо закрыть", — сказал президент AmCham.

Он добавил, что удар по экономике США от принятия такого решения будет мощным, но Россия пострадает ещё сильнее, так как американский бизнес — активный участник российского рынка.

Что касается возможного отключения от SWIFT, то, по мнению Родзянко, это не очень опасная угроза для РФ, ведь всегда можно найти альтернативные системы межбанковских коммуникаций. Гораздо более серьёзной мерой может стать запрет на использование доллара Россией, считает глава AmCham. Он напомнил, что РФ экспортирует газ и нефть за американскую валюту.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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