Аналитик Федяков: с середины 2022 года ожидается замедление роста цен в РФ

Во второй половине 2022 года в России ожидается замедление роста стоимости продуктов и услуг, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

По его словам, факторы, которые действовали на цены в этом году, останутся и в следующем. Однако аналитики полагают, что с середины 2022-го они начнут уменьшаться, передаёт URA.RU.

"Мы уже достаточно давно живём в таком стрессовом состоянии. Я думаю, что предприниматели найдут пути обхода и решения этих проблем. Будь то автоматизация производства или оказания услуг, переход на альтернативные компоненты", — отметил Федяков.

Он также добавил, что в этом году будут достигнуты пиковые показатели по инфляции.

Председатель комиссии по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов подчеркнул: остановить инфляцию невозможно. По мнению специалиста, Центробанк не в силах принять какие-либо радикальные меры для "блокировки" этого процесса.

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