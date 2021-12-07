Президент РФ Владимир Путин заявил, что в борьбе с инфляцией необходимо делать акцент на рост предложения товаров и услуг.
"Нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент прошу делать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров", - сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее Министерство экономического развития РФ сообщило о том, что инфляция в стране ускорилась до 8,38%. Такие данные приводятся в обзоре "О текущей ценовой ситуации".
До этого министр экономического развития Максим Решетников говорил, что министерство не исключает превышения инфляция в России в 2021 году прогноза в 7,4%.
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