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Инфляция в России достигла 8,38%

Экономика

Министерство экономического развития РФ сообщило о том, что инфляция в стране ускорилась до 8,38%. Такие данные приводятся в обзоре "О текущей ценовой ситуации".

Инфляция в России достигла 8,38%

Неделю назад МЭР оценивало инфляцию в 8,05%. По информации Росстата, за неделю с 23 по 29 ноября инфляция выросла на 0,46%. С начала 2021 года цены подскочили на 7,51%.

"Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (1,37%), а именно удорожание поездок в Турцию на 55,2%, — отмечается в документе Минэкономразвития.

На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что министерство не исключает превышения инфляция в России в 2021 году прогноза в 7,4%.

Ранее на заседании инвестиционного форума "Россия зовёт!" президент России Владимир Путин заявил, что россияне с низкими доходами столкнулись с трудностями из-за продовольственной инфляции, составившей с начала года около 10%.

По словам замдиректора института социальной политики НИУ ВШЭ Оксаны Синявской, запланированная Министерством труда и соцзащиты в 2022 году индексация страховых пенсий на уровне 5,9% может оказаться ниже уровня инфляции.

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Автор: Игорь Рябов
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