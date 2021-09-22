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Инфляция может превысить величину индексации пенсий в 2022 году

Экономика » Финансы

Запланированная Минтруда РФ в 2022 году индексация страховых пенсий на 5,9% может оказаться ниже уровня инфляции, считает замдиректора института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.

Инфляция может превысить величину индексации пенсий в 2022 году

Она напомнила, что в соответствии с российским законодательством пенсии в стране должны индексироваться на величину не ниже инфляции за текущий год.

"Другое дело, что оценка инфляции — вещь сложная, не всегда предсказуемая. … Есть оценки, которые говорят, что инфляция будет порядка 7%, тогда получается, что пенсии были проиндексированы меньше", — заявила Оксана Синявская в эфире Общественной Службы Новостей.

Эксперт полагает, что инфляция в РФ в следующем году будет выше, чем прогнозирует Минэкономразвития.

По мнению Оксаны Синявской, проблема с пенсиями в России связана с уровнем зарплат.

"У нас огромное количество людей работают за низкую зарплату, это приводит к тому, что и пенсионные отчисления находятся на низком уровне…. У нас есть еще фактор дифференциации заработка, который приводит к тому, что 20% работников выходит на пенсию, которая сопоставима с их заработной платой", — отметила замдиректора института.

Она подчеркнула, что пока в стране будет такое количество низкооплачиваемых рабочих мест, ситуация с пенсиями не изменится.

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Автор: Владимир Васютченко
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