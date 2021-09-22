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Россиянам рассказали, насколько проиндексируют пенсии в 2022 году

Экономика » Финансы

Руководитель Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, что в 2022 году индексация страховых пенсий в России составит 5,9%.

Россиянам рассказали, насколько проиндексируют пенсии в 2022 году

Согласно действующему законодательству, индексацию страховых выплат по старости неработающим пенсионерам производят на уровне, который находится выше годовой инфляции. Эксперты Министерства экономического развития РФ прогнозируют, что годовая инфляция будет составлять 5,8%, пишет РИА Новости.

"С учётом этого планируемая в 2022 году индексация остаётся в параметрах трёхлетнего бюджета — на уровне 5,9%", — подчеркнул Котяков.

По словам министра, среднегодовой размер страховых выплат у российских пенсионеров, которые перестали работать, составит 18 521 рубль в 2022 году. В 2023 году, по предварительным данным, эта сумма должна вырасти до 19 477 рублей, а в 2024 году — до 20 469 рублей.

Отметим, что индексацию страховых выплат по старости проведут 1 января.

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