Россиянам рассказали, насколько проиндексируют пенсии в 2022 году

Руководитель Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, что в 2022 году индексация страховых пенсий в России составит 5,9%.

Согласно действующему законодательству, индексацию страховых выплат по старости неработающим пенсионерам производят на уровне, который находится выше годовой инфляции. Эксперты Министерства экономического развития РФ прогнозируют, что годовая инфляция будет составлять 5,8%, пишет РИА Новости.

"С учётом этого планируемая в 2022 году индексация остаётся в параметрах трёхлетнего бюджета — на уровне 5,9%", — подчеркнул Котяков.

По словам министра, среднегодовой размер страховых выплат у российских пенсионеров, которые перестали работать, составит 18 521 рубль в 2022 году. В 2023 году, по предварительным данным, эта сумма должна вырасти до 19 477 рублей, а в 2024 году — до 20 469 рублей.

Отметим, что индексацию страховых выплат по старости проведут 1 января.

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