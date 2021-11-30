Путин заявил о продовольственной инфляции в РФ "под 10%"

Россияне с низкими доходами столкнулись с трудностями из-за продовольственной инфляции, составившей с начала года около 10%, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании инвестиционного форума "Россия зовёт!".

"Понимаем, что ряд граждан, по определённым группам разбитые, с низкими доходами, всё-таки от продовольственной инфляции, которая уже выше, чем общая инфляция, где-то под 10%, испытывают трудности", — цитирует главу государства ТАСС.

По словам Путина, с учётом сокращения доходов россиян из-за роста инфляции власти страны проводят политику, нацеленную на поддержание уровня рабочих мест, а также на поддержку определённых групп населения, которые нуждаются в ней. Президент отметил, что в первую очередь поддержка оказывается пожилым людям и семьям с детьми.

Путин связал падение доходов россиян, в частности, с пандемией коронавируса.

"Ничего нового в этом нет. Почти во всех странах наблюдается то же самое", — отметил президент.

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