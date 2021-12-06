Специалисты Центрального банка РФ предложили возвращать деньги клиентам, пострадавшим от мошеннических действий, пишет РБК.
Участникам рынка предложили определить точную сумму выплат жертвам обманщиков. После этого планируется внести дополнения в Федеральный закон № 161 "О национальной платёжной системе".
"Основными предпосылками для внесения изменений являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению средств и возврата списанных со счетов клиента денег", — отметил глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.
По его словам, только за третий квартал 2021 года хакеры украли у россиян 3,2 миллиарда рублей. И лишь 7,7% похищенных денежных средств удалось вернуть клиентам (порядка 250 миллионов рублей).
Также в ЦБ считают, что из-за появления большого количества мошенников люди стали всё меньше доверять современным платёжным системам.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Лавров и Блинкен поспорили о ситуации в Незалежной во время встречи в Стокгольме, сообщает издание Bloomberg.