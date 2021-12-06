Центробанк предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников

Специалисты Центрального банка РФ предложили возвращать деньги клиентам, пострадавшим от мошеннических действий, пишет РБК.

Участникам рынка предложили определить точную сумму выплат жертвам обманщиков. После этого планируется внести дополнения в Федеральный закон № 161 "О национальной платёжной системе".

"Основными предпосылками для внесения изменений являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению средств и возврата списанных со счетов клиента денег", — отметил глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

По его словам, только за третий квартал 2021 года хакеры украли у россиян 3,2 миллиарда рублей. И лишь 7,7% похищенных денежных средств удалось вернуть клиентам (порядка 250 миллионов рублей).

Также в ЦБ считают, что из-за появления большого количества мошенников люди стали всё меньше доверять современным платёжным системам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.