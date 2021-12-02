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Эксперт назвал схему, как мошенники заставляют заложить свою квартиру

Россия

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий полагает, что в России у мошенников существует довольно простая схема, как можно заставить человека продать или заложить квартиру. В беседе с Pravda.Ru он отметил, что пока она не носит какой-то массовый характер. Таким образом он прокомментировал сегодняшнее заявление "Сбера" о новом виде мошенничества с кредитами.

Эксперт назвал схему, как мошенники заставляют заложить свою квартиру

Лукацкий рассказал о ситуациях, когда мошенники по телефону представляются сотрудниками правоохранительных органов и утверждают, что против жертвы ведётся некая мошенническая активность. При этом они предлагают решение — перевести свои денежные средства на специальные счета.

"Потом они следующий ход предлагают. Для того чтобы поймать мошенников, надо заманить их и поймать с поличным на месте, поэтому предлагается заключить фиктивный договор на продажу квартиры или какого-то иного имущества. И поскольку жертва ничего не может заподозрить со стороны органов, то она осуществляет такого рода сделку. А мошенники потом исчезают", — объяснил эксперт.

Он добавил, что правоохранительные органы и сотрудники банков никогда не спрашивают никаких кодов, тем более не имеют права и никогда не просят перевести деньги на какие-то безопасные счета.

"Поэтому любая такая просьба должна сразу рассматриваться именно как действие мошенническое, поэтому необходимо бросать трубку. И если уж и есть подозрение, что звонил кто-то настоящий, самостоятельно перезвоните", — подытожил Лукацкий.

Ранее специалисты "Сбера" предупредили, что финансовые мошенники придумали новую схему, при которой клиент не только берёт кредит, но одновременно с ним закладывает или продаёт своё жильё. О новом виде обмана рассказал глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

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Осторожно, мошенники! Вас не обманут никогда?
Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова
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