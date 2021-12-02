В "Сбере" рассказали о новом опасном мошенничестве

Специалисты "Сбера" предупредили, что финансовые мошенники придумали новую схему, при которой клиент не только берёт кредит, но одновременно с ним закладывает или продаёт своё жильё. О новом виде обмана рассказал глава управления противодействия кибермошенничеству Сбарбанка Сергей Велигодский.

"Новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание… это воздействия мошенников на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитом ещё и закладывал или продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они ещё и остаются без квартиры", — рассказал Велигодский во время выступление на форуме AntiFraud Russia.

Как сообщает РИА Новости, эксперт назвал эту историю "непонятной" и признался, что не знает, что с этим делать.

Ранее россиян попросили сообщать в полициях о случаях мошенничества, даже если обман не удался. В отделе по борьбе с IT-мошенничеством подмосковной полиции уточнили, что эта информация также поможет в поиске преступников.

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