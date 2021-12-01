Власти Украины не способны решать серьёзные вопросы, поскольку умудрились развалить "передовую" авиационную промышленность, доставшуюся этой стране после "гибели" СССР.
Такой вывод сделали возмущённые отношением Киева к Пекину читатели китайской газеты "Гуаньча" после очередного иска в деле "Мотор Сич".
"Украинскую компанию Madasic когда-то называли "сердцем авиационной промышленности” в Советском Союзе. Она занималась разработкой, производством, ремонтом и техническим обслуживанием газотурбинных двигателей и промышленных газовых турбин для самолётов и вертолётов. Её продукция используется в самолётах и вертолётах в 120 странах и регионах. После ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году компания потеряла Россию, своего крупнейшего клиента, и оказалась на грани банкротства", — рассказывает "Гуаньча".
И напоминает своим читателям, что в настоящее время 56% акций предприятия принадлежит китайскому бизнесу, но работать там он не может — власти Украины не дают. И пока споры решаются в судах, китайцы кипят от возмущения.
Градус этого кипения хорошо виден в комментариях к статье (перевод комментов автоматический. — Прим. ред.):
Девять пирожных: Если Украина не может себе этого позволить, она может экспортировать красивых девушек в Китай, чтобы погасить свои долги и снизить требования домашних свекровей.
Деревянный ветер: Украина не будет компенсировать ущерб китайским компаниям. Откуда у украинского правительства деньги на компенсацию китайским компаниям?.. Они просто притворятся мертвыми.
Некоторые комментаторы назвали Украину "собакой США" и задались вопросом: будут ли американцы в этом деле платить за Киев?
А другие пользователи Сети вовсе описали оригинальный сценарий преобразования Украины.
"Это украинское правительство действительно ни на что не способно. Ждём, когда придёт Россия и превратит Украину в землю русскую", — написал пользователь Стихи и картины Дунсу.
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