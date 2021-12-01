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Возмущённые делом "Мотор Сич" китайцы назвали Украину "собакой США"

Экономика

Власти Украины не способны решать серьёзные вопросы, поскольку умудрились развалить "передовую" авиационную промышленность, доставшуюся этой стране после "гибели" СССР.

Возмущённые делом "Мотор Сич" китайцы назвали Украину "собакой США"

Такой вывод сделали возмущённые отношением Киева к Пекину читатели китайской газеты "Гуаньча" после очередного иска в деле "Мотор Сич".

"Украинскую компанию Madasic когда-то называли "сердцем авиационной промышленности” в Советском Союзе. Она занималась разработкой, производством, ремонтом и техническим обслуживанием газотурбинных двигателей и промышленных газовых турбин для самолётов и вертолётов. Её продукция используется в самолётах и вертолётах в 120 странах и регионах. После ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году компания потеряла Россию, своего крупнейшего клиента, и оказалась на грани банкротства", — рассказывает "Гуаньча".

И напоминает своим читателям, что в настоящее время 56% акций предприятия принадлежит китайскому бизнесу, но работать там он не может — власти Украины не дают. И пока споры решаются в судах, китайцы кипят от возмущения.

Градус этого кипения хорошо виден в комментариях к статье (перевод комментов автоматический. — Прим. ред.):

Девять пирожных: Если Украина не может себе этого позволить, она может экспортировать красивых девушек в Китай, чтобы погасить свои долги и снизить требования домашних свекровей.

Деревянный ветер: Украина не будет компенсировать ущерб китайским компаниям. Откуда у украинского правительства деньги на компенсацию китайским компаниям?.. Они просто притворятся мертвыми.

Некоторые комментаторы назвали Украину "собакой США" и задались вопросом: будут ли американцы в этом деле платить за Киев?

А другие пользователи Сети вовсе описали оригинальный сценарий преобразования Украины.

"Это украинское правительство действительно ни на что не способно. Ждём, когда придёт Россия и превратит Украину в землю русскую", — написал пользователь Стихи и картины Дунсу.

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Китаю выгоден распад Украины?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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