Пекин потребовал от Киева соблюдать права инвесторов "Мотор Сич"

В Китае отреагировали на указ о защите авиадвигателестроения, подписанный ранее президентом Украины Владимиром Зеленским. Ситуация напрямую связана с заводом "Мотор Сич".
Напомним, инвесторам из КНР принадлежит 56% акций украинского предприятия "Мотор Сич". Завод выпускает в основном авиационные двигатели и газотурбинные установки. Точней, китайцам принадлежало 56% акций, поскольку по итогам последних событий украинские власти национализировали "Мотор Сич". Китайская сторона оценивает ущерб, нанесённый инвесторам, в 3,5 миллиарда долларов.
"Мы обратили внимание на это сообщение. Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов и компаний, рациональным образом урегулировать соответствующие вопросы", — заявила в четверг, 25 марта, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Её слова приводит РИА Новости.
Ранее эксперты прокомментировали для "Правды.Ру" решение Совета национальной безопасности Украины о возвращении в государственную собственность предприятия "Мотор Сич".
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