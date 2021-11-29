Украина заплатит Китаю компенсацию за "Мотор Сич". Сумму определит суд

Украине придётся заплатить компенсацию китайским инвесторам, как это предусмотрено межгосударственным соглашением от 1992 года.

О чём говорит соглашение между Китаем и Украиной от 1992 года

Как сообщает китайская пресса, компания Beijing Tianjiao Aviation Industry Investment Co., Ltd. (или Beijing Skyrizon) опубликовала заявление, в котором говорится о подаче иска а Арбитражный суд в Гааге в ответ на "несправедливое отношение Украины к китайским инвесторам в последние пять лет".

В исковом заявлении представлены соответствующие доказательные материалы с просьбой признать Украину нарушившей "Соглашение между правительством Китайской Народной Республики и правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций" от 1992 года. Иск выставлен на сумму в более 4,5 миллиардов долларов США.

Как говорится в указанном соглашении, "инвестиции инвесторов одной из Договаривающихся Сторон, осуществленные на территории другой Договаривающейся Стороны, не могут быть национализированы, реквизированы или подвергнуты другим мерам, имеющим аналогичные национализации или реквизиции последствия, за исключением случаев, когда такие мероприятия осуществляются в общественных интересах, при соблюдении установленного законодательством порядка, на недискриминационной основе и сопровождаются выплатой компенсации".

Суд в Гааге встаёт на защиту инвестиций

Как сказал Pravda. Ru президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин, Постоянная палата Третейского суда в Гааге — это межгосударственный суд, который рассматривает спор между частными лицами и государствами. В данном случае он, как правило, встаёт на защиту стабильности инвестиционных отношений.

"Если там (в соглашении) не предусмотрены оговорки о возможности одностороннего отказа, то, конечно, им ( китайцам) предстоит компенсация за этот отказ. А сумму там уже суд определит", — сказал Анатолий Капустин.

После 2014 года китайские компании стали основными стратегическими партнерами "Мотор Сич". В 2016 году Tianjiao предложил выкупить 56% акций у владельца завода, сделка была закрыта с покупкой 50% акций.

Однако ею заинтересовалась Антимонопольный комитет Украины, и СБУ начало уголовное расследование. В 2018 году украинский суд заблокировал обращение любых акций "Мотор Сич". Затем завод был ренационализирован.

Китай считает, что Украина действовала под давлением США

29 января текущего года года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против четырех китайских компаний, включая Beijing Tianjiao Aviation Industry Investment Co., Ltd. и трех граждан Китая. Санкции предусматривают:

замораживание активов,

ограничение торговли и торговли ценными бумагами,

ограничение доступа на рынок,

ограничение на вывод и увеличение капитала.

Как полагают китайцы, этот шаг украинского правительства был продиктован давлением со стороны Соединенных Штатов, чтобы воспрепятствовать заходу китайских инвесторов в военную отрасль.

14 января 2021 Министерство торговли США наложило санкции на Skyrizon, как на "конечного потребителя военных технологий", который "разрабатывает, производит или обслуживает военное оборудование (например двигатели военных самолетов), что угрожает национальной безопасности США".

В последнем заявлении от 28 ноября компания Beijing Tianjiao Aviation Industry Investment упомянула, что китайские инвесторы не исключают возможность продолжения подачи заявок на дополнительные компенсации убытков.

Заметим, что это дело будет огромным имиджевым ударом по США, как по государству, с которым опасно иметь союзнические отношения.

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