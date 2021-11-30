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Политолог оценил планы "Ростеха" создать ПО для предсказания митингов

Экономика

Главный политический советник председателя ЦК КПРФ Вячеслав Тетёкин оценил для Pravda.Ru планы "Ростеха" создать программу для предсказания митингов и беспорядков.

Политолог оценил планы "Ростеха" создать ПО для предсказания митингов

"Я вам скажу навскидку, исходя из общей практики действия органов государственной власти за последние 30 лет. Любое, даже самое благовидное, мероприятие несёт за собой, прежде всего, подспудное стремление к распилу государственного бюджета. И в данном случае это очень чётко улавливается", — сказал Тетёкин.

Он считает, что данная программа будет дублировать действия правоохранителей

"Спецслужбы России, ФСБ, МВД и без этого занимаются вот этой работой. Это их обязанность всегда была, есть и будет. И вдруг возникает ещё одна контора в недрах этих ведомств, может быть, даже за пределами этих ведомств, которая как бы дублирует под видом цифровизации, автоматизации этих процессов", — заявил собеседник издания.

Тетёкин выразил уверенность, что новая инициатива "Ростеха" приведёт к "распилу" миллиардов рублей.

"Я убеждён, что это очередные миллиарды народных денег, которые будут пущены на распил", — подчеркнул коммунист.

Ранее сообщалось, что Национальный центр информатизации (входит в "Ростех") к декабрю 2022 года разработает специальное программное обеспечение для прогнозирования митингов и беспорядков.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин
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