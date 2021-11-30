Политолог оценил планы "Ростеха" создать ПО для предсказания митингов

Главный политический советник председателя ЦК КПРФ Вячеслав Тетёкин оценил для Pravda.Ru планы "Ростеха" создать программу для предсказания митингов и беспорядков.

"Я вам скажу навскидку, исходя из общей практики действия органов государственной власти за последние 30 лет. Любое, даже самое благовидное, мероприятие несёт за собой, прежде всего, подспудное стремление к распилу государственного бюджета. И в данном случае это очень чётко улавливается", — сказал Тетёкин.

Он считает, что данная программа будет дублировать действия правоохранителей

"Спецслужбы России, ФСБ, МВД и без этого занимаются вот этой работой. Это их обязанность всегда была, есть и будет. И вдруг возникает ещё одна контора в недрах этих ведомств, может быть, даже за пределами этих ведомств, которая как бы дублирует под видом цифровизации, автоматизации этих процессов", — заявил собеседник издания.

Тетёкин выразил уверенность, что новая инициатива "Ростеха" приведёт к "распилу" миллиардов рублей.

"Я убеждён, что это очередные миллиарды народных денег, которые будут пущены на распил", — подчеркнул коммунист.

Ранее сообщалось, что Национальный центр информатизации (входит в "Ростех") к декабрю 2022 года разработает специальное программное обеспечение для прогнозирования митингов и беспорядков.

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