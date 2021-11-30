В России начнут прогнозировать массовые беспорядки

Руководитель проектного офиса "Объединённой приборостроительной корпорации", входящей в структуру "Росэлектроники", Андрей Мишурный рассказал о разработке системы "Безопасный город", которая завершится к декабрю следующего года.

По его словам, новая система сможет прогнозировать возникновение массовых беспорядков и динамику их развития в краткосрочной перспективе. Уточняется, что в основе прогнозирования лежит метод машинного обучения. При этом система "Безопасный город" предполагает анализ СМИ, данных социальных сетей, "умных" камер и других источников.

"Пользователями решения станут муниципальные и региональные органы государственной власти. Однако, поскольку методика будет принадлежать МЧС России, она будет доступна для использования и на федеральном уровне", — сказал Мишурный РИА Новости.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал новую систему оплаты в метро Москвы — Face Pay. Представитель РПЦ считает, что использование этой системы должно быть добровольным.

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