В РПЦ прокомментировали систему распознавания лиц в московском метро

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал новую систему оплаты в метро Москвы — Face Pay. Представитель РПЦ считает, что использование этой системы должно быть добровольным.

"Если человек готов свое лицо подставить в качестве кредитной карточки, то ему, наверное, никто не должен это запрещать, но если человек не готов этого делать — должны сохраняться альтернативные формы оплаты", — заявил митрополит на телеканале "Россия 24".

Кроме того, он отметил, что у системы есть множество рисков. По мнению митрополита, опасность заключается в том, что данные могут куда-то утекать.

Напомним, что на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах — Face Pay. Для оплаты надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы".

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