Для молодых россиян предложили ввести компенсацию НДФЛ

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для молодых специалистов.

Он направил письмо на имя заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, где указал, что сегодня студенты, совмещающие работу с учёбой, получают маленькие зарплаты. По его мнению, именно это приводит к оттоку населения в другие страны, в которых можно жить на более выгодных условиях, передаёт ТАСС.

Чернышов убеждён: у молодых россиян не остаётся денег на комфортную жизнь и досуг после выплаты всех налоговых средств.

"Прошу вас рассмотреть возможность введения вычета или полной компенсации НДФЛ для отдельных категорий молодёжи", — сказано в письме.

Вице-спикер Госдумы считает, что такую меру поддержки нужно распространить на следующие категории граждан:

Студентов, совмещающих работу с учёбой;

Молодых специалистов и научных сотрудников в возрасте от 18 до 27 лет, чьи ежемесячные доходы не превышают двух МРОТ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.