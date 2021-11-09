Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину

С сегодняшнего дня "Белэнерго" прекращает поставлять электроэнергию на Украину из-за отсутствия выгоды, сообщает "Экономическая правда".

Сразу несколько украинских корпораций, в том числе государственный "Энергоатом", получили уведомления от белорусских коллег. В письмах сказано, что поставки электроэнергии в объединённую энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут.

"Возможно, доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний. Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября, учитывая дату письма 8 ноября", — информирует "Экономическая правда".

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко убеждён: экспорт прекращается из-за отсутствия выгоды, так как заработанные деньги уходят лишь на ремонт сетей. Однако он уточнил, что сообщения "Белэнерго" касаются лишь рамочных соглашений, поэтому импорт технически может осуществляться и дальше.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в стране производится огромное количество электроэнергии. Он пообещал поделиться ресурсом с нуждающимися.

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