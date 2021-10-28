Лукашенко назвал "христианской помощью" поставки электричества на Украину

Вчера стало известно, что "Укрэнерго" нашёл способ обойти запрет украинского суда на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. И даже оперативно (пока олигарх Ахметов, инициировавший табу, не опомнился) провели аукцион.

И теперь по его итогам с 1 ноября Незалежная начнёт импортировать электричество. Пока только белорусское.

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По словам президента Белоруссии, дело тут даже не в деньгах (точнее, не только в них одних).

"Мы производим энергии столько, сколько сами потреблять не можем. И было бы не по-славянски и не по-христиански не помочь тем, кто в ней нуждается", — сказал Лукашенко, подчеркнув, что речь в данном случае не о властях Украины — "все знают, кто и как там сидит", — а о простых людях, братском для белорусов народе.