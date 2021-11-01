Эксперт назвал причины резкого скачка цен на газ в Европе

Ценовые колебания на европейском газовом рынке обусловлены его нестабильностью, а также не оправдывающимися ожиданиями позитивного разрешения ситуации на нём, заявил директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов, комментируя Pravda.Ru резкий скачок цен на голубое топливо в ЕС 1 ноября после значительного снижения в минувшую пятницу.

"Такие колебания возможны на сильно нестабильном рынке, каким сейчас является европейский газовый рынок. И, конечно, это связано с тем, что многие ожидания позитивного разрешения ситуации в Европе, например, скорый запуск "Северного потока-2", дополнительные поставки российского газа пока ещё не оправдываются", — сказал эксперт.

Он также сообщил, что на текущих рыночных котировках отразилась произведённая "Газпромом" по техническим причинам приостановка прокачки газа по газопроводу "Ямал — Европа" через Белоруссию и Польшу.

Громов полагает, что в ближайшее время цены на европейском газовом рынке успокоятся, если не случится каких-либо новых негативных обстоятельств. Дальнейшее развитие ситуации с ценами на газ в Европе, по словам эксперта, зависит от целого ряда факторов, в том числе возможного притока поступления газа из новых источников.

"Сейчас появились заявления о том, что Алжир наращивает поставки газа в Европу. До этого были разговоры о том, что Россия будет готова наращивать поставки газа. Поэтому, как только слова не будут расходиться с практическими делами, мы увидим некую стабилизацию на европейском газовом рынке", — заявил Громов.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой данные на ICE Futures, что 1 ноября цены на газ в Европе выросли более чем на 10% после существенного падения 29 октября.

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