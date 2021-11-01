В Северной Корее голод: есть будут чёрных лебедей

Северная Корея начала разводить черных лебедей для забоя на мясо, поскольку страна борется за решение проблемы острой нехватки продовольствия.

Об этом сегодня сообщает официальная правительственная газета Rodong Sinmun, отмечая, что "нация долгое время боролась за сохранение своих запасов продовольствия, но кризис обострился после того, как тайфуны уничтожили посевы, а страна закрыла свои границы, чтобы предотвратить распространение COVID-19".

Как отмечает СМИ, новый план по разведению лебедей поможет смягчить кризис.

"Мясо чёрного лебедя восхитительно и имеет лечебную ценность, — говорится в статье. — Ли Чон Нам, главный секретарь партии провинции Южный Хамген, 24 октября открыл центр разведения чёрного лебедя на восточном побережье страны".

По данным сайта NK News, план по разведению лебедей был впервые озвучен в начале 2019 года:

План "призван решить как проблему неспособности крупных фермерских хозяйств обеспечить достаточные поставки продовольствия по всей стране, так и более поздние правительственные ограничения, связанные с COVID-19, которые в значительной степени заблокировали импорт продовольствия и других товаров с начала 2020 года", — написал Колин Цвирко, старший аналитический корреспондент NK News.

Напомним, о том, что на КНДР надвигается голод, в июне объявил лично Ким Чен Ын, заявивший тогда о "напряженном" продовольственном кризисе, а в сентябре он призвал северокорейцев найти решения "продовольственной проблемы".

К слову, по данным ООН голод навис не только над северной Кореей:

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